21:57 • 3682 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 11641 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 13590 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 18088 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 26758 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 39411 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 23316 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 22757 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23792 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22886 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Россия использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны против Европы

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу нелегальными мигрантами. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердила, что враждебные государства стимулируют нелегальную миграцию для дестабилизации Европы.

Россия использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны против Европы

российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу и Великобританию нелегальными мигрантами. Об этом заявил Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов накануне саммита в Лондоне, посвященного борьбе с нелегальной иммиграцией через Западные Балканы, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Детали

По словам министра, авторитарный режим путина и ультралевые группировки сотрудничают с контрабандистами, а российские агенты даже консультируют мигрантов, как избегать депортации. 

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер также подтвердила: нелегальную миграцию стимулируют не только преступные группы, но и враждебные государства, стремящиеся дестабилизировать Европу 

- говорится в сообщении.

"Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что угроза для Европы со стороны россии - многоуровневая. кремль использует любые инструменты для дестабилизации. С подачи россии нелегальная миграция стала для Европы не просто гуманитарной проблемой - теперь это еще и вопрос безопасности", - добавили в ЦПД.

Напомним

Количество желающих переехать в рф по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.

Вита Зеленецкая

