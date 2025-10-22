Россия использует нелегальную миграцию как инструмент гибридной войны против Европы
Киев • УНН
Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу нелегальными мигрантами. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердила, что враждебные государства стимулируют нелегальную миграцию для дестабилизации Европы.
российские агенты помогают контрабандистам заполнять Европу и Великобританию нелегальными мигрантами. Об этом заявил Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов накануне саммита в Лондоне, посвященного борьбе с нелегальной иммиграцией через Западные Балканы, передает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Детали
По словам министра, авторитарный режим путина и ультралевые группировки сотрудничают с контрабандистами, а российские агенты даже консультируют мигрантов, как избегать депортации.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер также подтвердила: нелегальную миграцию стимулируют не только преступные группы, но и враждебные государства, стремящиеся дестабилизировать Европу
"Эта ситуация в очередной раз демонстрирует, что угроза для Европы со стороны россии - многоуровневая. кремль использует любые инструменты для дестабилизации. С подачи россии нелегальная миграция стала для Европы не просто гуманитарной проблемой - теперь это еще и вопрос безопасности", - добавили в ЦПД.
Напомним
Количество желающих переехать в рф по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.
ФБР фиксирует всплеск российской агентурной активности в США17.10.25, 22:28 • 3261 просмотр