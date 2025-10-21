Іноземці дедалі менше хочуть переселятися до росії

Кількість охочих переїхати до рф за програмою добровільного переселення скоротилася втричі до 12,5 тис. осіб у 2025 році, що є найнижчим показником за 14 років. Головною причиною падіння інтересу є страх перед примусовою мобілізацією та погіршення умов життя.