20 жовтня, 15:34
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
20 жовтня, 14:23
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Іноземці дедалі менше хочуть переселятися до росії

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Кількість охочих переїхати до рф за програмою добровільного переселення скоротилася втричі до 12,5 тис. осіб у 2025 році, що є найнижчим показником за 14 років. Головною причиною падіння інтересу є страх перед примусовою мобілізацією та погіршення умов життя.

Іноземці дедалі менше хочуть переселятися до росії

За кремлівською програмою добровільного переселення кількість охочих переїхати до рф різко впала: у 2025 році подали заявки лише 12,5 тис. осіб - втроє менше, ніж торік, і це найнижчий показник за 14 років. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

За даними ЦПД, кількість охочих переїхати до рф за кремлівською програмою добровільного переселення співвітчизників стрімко скорочується.

У 2025 році заяви на участь у програмі подали лише 12,5 тис. осіб - утричі менше, ніж торік (36,4 тис.). Це найнижчий показник за 14 років

- йдеться у дописі.

Зазначається, що найбільше нових громадян прибуло з країн Центральної Азії (Казахстану, Таджикистану, Узбекистану), тоді як із так званих "недружніх" держав - приблизно дві тисячі.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що головною причиною такого різкого падіння інтересу до переселення в рф є страх перед примусовою мобілізацією. 

силовики рф раніше повідомляли, понад 30 тис. нових громадян ухилялися від постановки на військовий облік, частину з них згодом відправили на фронт

- пише ЦПД.

"Та й загалом росія стає менш привабливою для іноземців: через війну, економічні труднощі, санкції, погіршення умов життя", - резюмує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо

Мігранти з Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану в росії стикаються з дискримінацією, насильством та примусом до вступу в армію рф. Після теракту в "Крокус Сіті Холі" тиск на іноземців посилився, незважаючи на дефіцит робочої сили в країні.

росія примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для війни проти України - ГУР21.06.25, 14:14 • 3509 переглядiв

Віта Зеленецька

