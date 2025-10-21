Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию
Число желающих переехать в РФ по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.
По кремлевской программе добровольного переселения количество желающих переехать в РФ резко упало: в 2025 году подали заявки всего 12,5 тыс. человек - втрое меньше, чем в прошлом году, и это самый низкий показатель за 14 лет. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
По данным ЦПД, количество желающих переехать в РФ по кремлевской программе добровольного переселения соотечественников стремительно сокращается.
В 2025 году заявления на участие в программе подали всего 12,5 тыс. человек - втрое меньше, чем в прошлом году (36,4 тыс.). Это самый низкий показатель за 14 лет
Отмечается, что больше всего новых граждан прибыло из стран Центральной Азии (Казахстана, Таджикистана, Узбекистана), тогда как из так называемых "недружественных" государств - примерно две тысячи.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что главной причиной такого резкого падения интереса к переселению в РФ является страх перед принудительной мобилизацией.
силовики РФ ранее сообщали, более 30 тыс. новых граждан уклонялись от постановки на воинский учет, часть из них впоследствии отправили на фронт
"Да и в целом Россия становится менее привлекательной для иностранцев: из-за войны, экономических трудностей, санкций, ухудшения условий жизни", - резюмирует Центр противодействия дезинформации.
Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в России сталкиваются с дискриминацией, насилием и принуждением к вступлению в армию РФ. После теракта в "Крокус Сити Холле" давление на иностранцев усилилось, несмотря на дефицит рабочей силы в стране.
