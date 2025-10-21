Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию

$41.730.10
48.760.24
ukenru
20 октября, 15:34 • 14236 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
20 октября, 14:23 • 28731 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 27875 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 37183 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 71109 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 31207 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 31427 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11947 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26675 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26966 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.3м/с
89%
751мм
Популярные новости
Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства20 октября, 14:41 • 12751 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 18351 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 12431 просмотра
Российский шпион заявил, что Путина в Будапеште планируют убить по сговору британских спецслужб20 октября, 15:58 • 3416 просмотра
Российский солдат пытался сдаться, но его убил собственный дрон – Силы обороны ЮгаVideo20 октября, 16:48 • 3590 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 18395 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 71111 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 48251 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 119419 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 85468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марко Рубио
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Государственная граница Украины
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 12458 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 68692 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 65492 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 85129 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 82606 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
WhatsApp
Нью-Йорк Таймс

Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Число желающих переехать в РФ по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.

Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию

По кремлевской программе добровольного переселения количество желающих переехать в РФ резко упало: в 2025 году подали заявки всего 12,5 тыс. человек - втрое меньше, чем в прошлом году, и это самый низкий показатель за 14 лет. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По данным ЦПД, количество желающих переехать в РФ по кремлевской программе добровольного переселения соотечественников стремительно сокращается.

В 2025 году заявления на участие в программе подали всего 12,5 тыс. человек - втрое меньше, чем в прошлом году (36,4 тыс.). Это самый низкий показатель за 14 лет

- говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего новых граждан прибыло из стран Центральной Азии (Казахстана, Таджикистана, Узбекистана), тогда как из так называемых "недружественных" государств - примерно две тысячи.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что главной причиной такого резкого падения интереса к переселению в РФ является страх перед принудительной мобилизацией. 

силовики РФ ранее сообщали, более 30 тыс. новых граждан уклонялись от постановки на воинский учет, часть из них впоследствии отправили на фронт

- пишет ЦПД.

"Да и в целом Россия становится менее привлекательной для иностранцев: из-за войны, экономических трудностей, санкций, ухудшения условий жизни", - резюмирует Центр противодействия дезинформации.

Напомним

Мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в России сталкиваются с дискриминацией, насилием и принуждением к вступлению в армию РФ. После теракта в "Крокус Сити Холле" давление на иностранцев усилилось, несмотря на дефицит рабочей силы в стране.

россия принудительно вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины - ГУР21.06.25, 14:14 • 3509 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Таджикистан
Кыргызстан
Узбекистан
Казахстан