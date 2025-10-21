Иностранцы все меньше хотят переселяться в Россию

Число желающих переехать в РФ по программе добровольного переселения сократилось втрое до 12,5 тыс. человек в 2025 году, что является самым низким показателем за 14 лет. Главной причиной падения интереса является страх перед принудительной мобилизацией и ухудшение условий жизни.