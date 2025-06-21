россия принудительно вербует трудовых мигрантов из Центральной Азии для войны против Украины - ГУР

российская федерация принудительно вербует граждан Центральной Азии для войны против Украины. Прежде всего это касается трудовых мигрантов, которые приезжают в россию в надежде на заработок, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Граждане стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, все чаще становятся целями принудительной мобилизации, осуществляемой российскими силовыми структурами. Речь идет прежде всего о трудовых мигрантах, которые прибывают в россию в поисках заработка", - говорится в сообщении ГУР.

Вербовщики армии государства-агрессора, по данным ГУР, вводят в заблуждение иностранцев обещаниями "быстрого заработка", предлагая им краткосрочные контракты.

"На самом деле шансы не только заработать, но и выжить – минимальны. Большинство таких "добровольцев" погибает", - отметили в ГУР.

Среди недавно уничтоженных наемников из числа граждан Узбекистана и Таджикистана, как указано:

Умаров Сирожиддин Сабирджанович, рядовой 164 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, город Ташкент;

Холбувозода Мухаммад Файзулло, позывной «Басмач», рядовой 1 мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.

В ГУР сообщили, что из мобилизованных мигрантов россияне формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта.

"Даже в случае выживания после службы на фронте такие комбатанты не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения", - пояснили в ГУР.

Дополнение

Узбекистанец получил четыре года ограничения свободы за наемничество. Он воевал на стороне россии против Украины, получил ранение глаза и вернулся домой, где его осудили.

Также бойцы ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана на Лиманском направлении. Он рассказал, что воевал за российское гражданство и 2 млн рублей.