В Узбекистані чоловіка засудили до чотирьох років за участь у війні рф проти України

Суд в Узбекистані засудив до чотирьох років і 50 діб обмеження свободи у справі про найманство через участь у війні рф проти України. Про це повідомляє Радіо Аззатык, інформує УНН.

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Зазначається, що 28-річний уродженець Ташкентської області у 2024 році вирушив до москви, щоб вирішити свої фінансові проблеми, але згодом вступив до лав російської армії та взяв участь у бойових діях проти України, де отримав поранення в око.

На судовому засіданні чоловік заявив, що раніше професійно займався змішаними єдиноборствами та поїхав до російської столиці на пропозицію вірменських менеджерів нібито для участі у бійцівському поєдинку.

Раніше у нас були сімейні магазини, якими я керував. Після їхнього банкрутства я опинився у боргах. Вирішив провести бій за кордоном. Через інтернет знайшов варіант у москві. Мені пообіцяли сплатити всі витрати. Я прилетів 30 травня 2024 року, зустрівся з вірменськими менеджерами, але мені сказали, що бій скасовано і я маю повернути гроші. У мене не було коштів і вони забрали мій паспорт - розповів на суді узбекистанець.

За його словами, пізніше він побачив рекламний банер та звернувся за вказаною адресою. Йшлося про контракт із армією росії.

Я запитав, чи виплатять гроші одразу. Вони підтвердили. Тоді я забрав паспорт у вірмен, віддав їм борг і підписав контракт на один рік. Мені сказали, що лагодитиму техніку, як і робив в Узбекистані - сказав чоловік.

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Він пройшов підготовку на полігоні біля станиці персіанівка під ростовом. Потім його відправили до Луганська. Згодом чоловік отримав осколкове поранення в око. Його доправили до шпиталю в Луганську, потім у ростов, а пізніше до санкт-петербурга. Лікарі спробували врятувати йому око, але не змогли.

Мені дали 60 днів відпустки на відновлення. Хотів повернутися до Узбекистану. Звернувся до посольства у москві, але мені відмовили у допомозі. Через інтернет купив міграційну картку за 50 тисяч рублів і 20 грудня 2024 року повернувся до Узбекистану - розповів підсудний.

Узбекистанця визнали винним за частиною 1 статті 154 (Найманство) Кримінального кодексу країни.

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У травні українські бійці взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російських окупантів. Він розповів, що "продався" за російське громадянство і 2 млн рублів.

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