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В Узбекистане мужчину приговорили к четырем годам за участие в войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Узбекистанец получил 4 года ограничения свободы за наемничество. Он воевал на стороне рф, получил ранение глаза и вернулся домой, где его осудили.

В Узбекистане мужчину приговорили к четырем годам за участие в войне рф против Украины

Суд в Узбекистане приговорил к четырем годам и 50 суткам ограничения свободы по делу о наемничестве из-за участия в войне рф против Украины. Об этом сообщает Радио Азаттык, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 28-летний уроженец Ташкентской области в 2024 году отправился в москву, чтобы решить свои финансовые проблемы, но впоследствии вступил в ряды российской армии и принял участие в боевых действиях против Украины, где получил ранение в глаз.

На судебном заседании мужчина заявил, что ранее профессионально занимался смешанными единоборствами и поехал в российскую столицу по предложению армянских менеджеров якобы для участия в бойцовском поединке.

Раньше у нас были семейные магазины, которыми я руководил. После их банкротства я оказался в долгах. Решил провести бой за границей. Через интернет нашел вариант в москве. Мне пообещали оплатить все расходы. Я прилетел 30 мая 2024 года, встретился с армянскими менеджерами, но мне сказали, что бой отменен и я должен вернуть деньги. У меня не было средств и они забрали мой паспорт

- рассказал на суде узбекистанец.

По его словам, позже он увидел рекламный баннер и обратился по указанному адресу. Речь шла о контракте с армией россии.

Я спросил, выплатят ли деньги сразу. Они подтвердили. Тогда я забрал паспорт у армян, отдал им долг и подписал контракт на один год. Мне сказали, что буду чинить технику, как и делал в Узбекистане

- сказал мужчина.

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Он прошел подготовку на полигоне возле станицы персиановка под ростовом. Затем его отправили в Луганск. Впоследствии мужчина получил осколочное ранение в глаз. Его доставили в госпиталь в Луганске, затем в ростов, а позже в санкт-петербург. Врачи попытались спасти ему глаз, но не смогли.

Мне дали 60 дней отпуска на восстановление. Хотел вернуться в Узбекистан. Обратился в посольство в москве, но мне отказали в помощи. Через интернет купил миграционную карточку за 50 тысяч рублей и 20 декабря 2024 года вернулся в Узбекистан

- рассказал подсудимый.

Узбекистанца признали виновным по части 1 статьи 154 (Наемничество) Уголовного кодекса страны.

Напомним

В мае украинские бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне российских оккупантов. Он рассказал, что "продался" за российское гражданство и 2 млн рублей.

Наемник из Узбекистана получил приговор за участие в составе вс рф и убийство украинских военных05.01.25, 15:11 • 60606 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Узбекистан
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