Меджлис осуждает участие оккупационных властей Крыма в Днях культуры россии в Узбекистане - Чубаров
Киев • УНН
Меджлис заявил, что участие представителей оккупационных властей Крыма в мероприятиях в Узбекистане будет расценено как признание аннексии. Меджлис призвал власти Узбекистана не допускать их присутствия.
Меджлис крымскотатарского народа отреагировал на намерения российской федерации в рамках проведения Дней культуры россии в Республике Узбекистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Председателя Меджлиса Рефата Чубарова.
Детали
Речь идет об участии представителей незаконной оккупационной "администрации" Крыма в мероприятиях, которые будут проходить в рамках Дней культуры россии в Республике Узбекистан в период с 28 мая по 2 июня 2025 года в городах Ташкент и Самарканд.
По имеющейся информации, в состав делегации войдут представители так называемого "совета министров республики Крым", а также участники культурных коллективов, функционирующих под эгидой оккупационной власти.
Президиум Меджлиса крымскотатарского народа считает необходимым подчеркнуть: любые официальные или неофициальные контакты с представителями оккупационной администрации Крыма, а тем более их участие в мероприятиях на территории суверенного государства Узбекистан, безусловно будет интерпретирована российской федерацией как признание аннексии Крыма
Также Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призвал власти Республики Узбекистан не допустить присутствия представителей оккупационной "администрации", а также связанных с ней учреждений, предприятий, коллективов в мероприятиях, которые будут проводиться на территории Узбекистана и соблюдать международно признанные принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму обнаружены склады военной техники оккупантов: станции РЭБ, грузовики и прочее. Они находятся в Заозерном под Евпаторией.