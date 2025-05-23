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Меджлис осуждает участие оккупационных властей Крыма в Днях культуры россии в Узбекистане - Чубаров

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

Меджлис заявил, что участие представителей оккупационных властей Крыма в мероприятиях в Узбекистане будет расценено как признание аннексии. Меджлис призвал власти Узбекистана не допускать их присутствия.

Меджлис осуждает участие оккупационных властей Крыма в Днях культуры россии в Узбекистане - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа отреагировал на намерения российской федерации в рамках проведения Дней культуры россии в Республике Узбекистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Детали

Речь идет об участии представителей незаконной оккупационной "администрации" Крыма в мероприятиях, которые будут проходить в рамках Дней культуры россии в Республике Узбекистан в период с 28 мая по 2 июня 2025 года в городах Ташкент и Самарканд.

По имеющейся информации, в состав делегации войдут представители так называемого "совета министров республики Крым", а также участники культурных коллективов, функционирующих под эгидой оккупационной власти.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа считает необходимым подчеркнуть: любые официальные или неофициальные контакты с представителями оккупационной администрации Крыма, а тем более их участие в мероприятиях на территории суверенного государства Узбекистан, безусловно будет интерпретирована российской федерацией как признание аннексии Крыма

– заявил Чубаров.

Также Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призвал власти Республики Узбекистан не допустить присутствия представителей оккупационной "администрации", а также связанных с ней учреждений, предприятий, коллективов в мероприятиях, которые будут проводиться на территории Узбекистана и соблюдать международно признанные принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в оккупированном Крыму обнаружены склады военной техники оккупантов: станции РЭБ, грузовики и прочее. Они находятся в Заозерном под Евпаторией.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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