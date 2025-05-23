Меджлис осуждает участие оккупационных властей Крыма в Днях культуры россии в Узбекистане - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа отреагировал на намерения российской федерации в рамках проведения Дней культуры россии в Республике Узбекистан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Председателя Меджлиса Рефата Чубарова.

Речь идет об участии представителей незаконной оккупационной "администрации" Крыма в мероприятиях, которые будут проходить в рамках Дней культуры россии в Республике Узбекистан в период с 28 мая по 2 июня 2025 года в городах Ташкент и Самарканд.

По имеющейся информации, в состав делегации войдут представители так называемого "совета министров республики Крым", а также участники культурных коллективов, функционирующих под эгидой оккупационной власти.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа считает необходимым подчеркнуть: любые официальные или неофициальные контакты с представителями оккупационной администрации Крыма, а тем более их участие в мероприятиях на территории суверенного государства Узбекистан, безусловно будет интерпретирована российской федерацией как признание аннексии Крыма