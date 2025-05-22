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Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою
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Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

В окупованому Криму виявили склади техніки армії рф біля Євпаторії: відео

Київ • УНН

 • 222 перегляди

У Заозерному під Євпаторією виявлено склади військової техніки окупантів: станції РЕБ, вантажівки та інше. Після початку вторгнення в селищі лунали вибухи.

В окупованому Криму виявили склади техніки армії рф біля Євпаторії: відео

У тимчасово окупованому Криму знайшли склади російської армії під Євпаторією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Деталі

Анонімний підписник надіслав відео, на якому видно склади російської військової техніки у селищі Заозерне під Євпаторією. На складах зберігаються станції РЕБ, радіостанції на автомобільному шасі, вантажні автомобілі і інші одиниці військової техніки.

Наші очі все бачать

 – йдеться в описі до відео.

Додатково

Селище Заозерне розташоване в західній частині Кримського півострова на північно-західному березі Каламітської затоки, на Євпаторійському мисі, за 10 км від міста Євпаторія. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році в селищі декілька разів лунали вибухи.

Окупаційна "влада" Криму повідомляла, що внаслідок вибухів жертв не було.

Нагадаємо

російські окупанти в Криму посилили перевірки автомобілів через наліпки. Вони це роблять задля виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Євген Устименко

Євген Устименко

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