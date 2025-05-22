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В оккупированном Крыму обнаружили склады техники армии рф возле Евпатории: видео

Киев • УНН

 • 182 просмотра

В Заозерном под Евпаторией обнаружены склады военной техники оккупантов: станции РЭБ, грузовики и прочее. После начала вторжения в поселке раздавались взрывы.

В оккупированном Крыму обнаружили склады техники армии рф возле Евпатории: видео

Во временно оккупированном Крыму нашли склады российской армии под Евпаторией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Детали

Анонимный подписчик прислал видео, на котором видны склады российской военной техники в поселке Заозерное под Евпаторией. На складах хранятся станции РЭБ, радиостанции на автомобильном шасси, грузовые автомобили и другие единицы военной техники.

Наши глаза все видят

 – говорится в описании к видео.

Дополнительно

Поселок Заозерное расположен в западной части Крымского полуострова на северо-западном берегу Каламитского залива, на Евпаторийском мысе, в 10 км от города Евпатория. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году в поселке несколько раз раздавались взрывы.

Оккупационные "власти" Крыма сообщали, что в результате взрывов жертв не было.

Напомним

российские оккупанты в Крыму усилили проверки автомобилей из-за наклеек. Они это делают для выявления проукраински настроенных граждан.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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