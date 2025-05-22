В оккупированном Крыму обнаружили склады техники армии рф возле Евпатории: видео
Киев • УНН
В Заозерном под Евпаторией обнаружены склады военной техники оккупантов: станции РЭБ, грузовики и прочее. После начала вторжения в поселке раздавались взрывы.
Во временно оккупированном Крыму нашли склады российской армии под Евпаторией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Детали
Анонимный подписчик прислал видео, на котором видны склады российской военной техники в поселке Заозерное под Евпаторией. На складах хранятся станции РЭБ, радиостанции на автомобильном шасси, грузовые автомобили и другие единицы военной техники.
Наши глаза все видят
Дополнительно
Поселок Заозерное расположен в западной части Крымского полуострова на северо-западном берегу Каламитского залива, на Евпаторийском мысе, в 10 км от города Евпатория. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году в поселке несколько раз раздавались взрывы.
Оккупационные "власти" Крыма сообщали, что в результате взрывов жертв не было.
Напомним
российские оккупанты в Крыму усилили проверки автомобилей из-за наклеек. Они это делают для выявления проукраински настроенных граждан.