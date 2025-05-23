Меджліс засуджує участь окупаційної влади Криму в Днях культури росії в Узбекистані - Чубаров
Київ • УНН
Меджліс заявив, що участь представників окупаційної влади Криму в заходах в Узбекистані буде розцінено як визнання анексії. Меджліс закликав владу Узбекистану не допускати їхньої присутності.
Меджліс кримськотатарського народу відреагував на наміри російської федерації в рамках проведення Днів культури росії в Республіці Узбекистан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голову Меджлісу Рефата Чубарова.
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Йдеться про участь представників незаконної окупаційної "адміністрації" Криму у заходах, що проходитимуть у рамках Днів культури росії в Республіці Узбекистан у період з 28 травня по 2 червня 2025 року в містах Ташкент і Самарканд.
За наявною інформацією, до складу делегації увійдуть представники так званої "ради міністрів республіки Крим", а також учасники культурних колективів, що функціонують під егідою окупаційної влади.
Президія Меджлісу кримськотатарського народу вважає за необхідне наголосити: будь-які офіційні або неофіційні контакти з представниками окупаційної адміністрації Криму, а тим більше їхня участь у заходах на території суверенної держави Узбекистан, безумовно буде інтерпретована російською федерацією як визнання анексії Криму
Також Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала владу Республіки Узбекистан не допустити присутності представників окупаційної "адміністрації" а також повʼязаних з нею установ, підприємств, колективів у заходах, що проводитимуться на території Узбекистану і дотримуватись міжнародно визнаних принципів поваги до суверенітету і територіальної цілісності України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у окупованому Криму виявлено склади військової техніки окупантів: станції РЕБ, вантажівки та інше. Вони знаходяться у Заозерному під Євпаторією.