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Українські бійці взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російських окупантів

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Бійці ЗСУ захопили в полон громадянина Узбекистану на Лиманському напрямку. Він розповів, що воював за російське громадянство та 2 млн рублів.

Українські бійці взяли в полон громадянина Узбекистану, який воював на боці російських окупантів

Громадянин Узбекистану воював на боці російських окупаційних сил, але опинився у полоні. Про взяття у полон найманця повідомили в 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Опублікоавно відео з допитом.

Передає УНН із посиланням на ТГ-канал 63-ї окремої бригади ЗСУ.

Деталі

Військові 63-ї Окремої механізованої бригади зазначили про рідкісний випадок – у полон на Лиманському напрямку взято громадянина Узбекистану.

Каже, продався за російське громадянство і 2 млн рублів. Уміт (так його звати) пішов на штурм та отримав по зубах,

Він загубився і прийшов на позиції нашого 106 батальйону, додають у дописі.

На допиті представник Узбекистану повідомив, що працював у себе в країні, але зарплати маленькі. Він зазначив, що працював на будівництві. Йому потрібно було громадянство рф. У росії сказали, - "рік служиш, даємо громадянство. Підписуй контракт".

Полонений представник армії російських окупантів також повідомив, що йому платили 2 млн руб. Його відправили штурмувати. "4 будинки. 1 заберете, потім ще двійка підійде. Потім інший будинок треба забрати". Найманець заявив, що раніше в армії не служив, два дні подивився на ситуацію, відмовився. Потрапив у полон.

Нагадаємо

Бійці ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії. Їх було заманено обманом під виглядом стипендій для навчання.

Ігор Тележніков

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