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ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії

Київ • УНН

 • 5582 перегляди

Бійці ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії. Їх було заманено обманом під виглядом стипендій для навчання.

ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії

Бійці ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії. Зокрема, серед них молоді громадяни Того, яких росіяни заманили на війну обманом.

Про це повідомляє МЗС Того, передає УНН.

Деталі

Тоголезька влада нещодавно була поінформована про випадки захоплення та утримання під вартою громадянами Того, які брали участь у військових операціях на боці російських збройних сил у нинішньому конфлікті, українськими Збройними силами

- йдеться в повідомленні. 

В міністерстві зазначили, що більшість громадян Того, зокрема молоді студенти, виїхали з Того за нібито стипендіями, запропонованими організаціями, які стверджують, що базуються в росії.

У зв'язку з цією тривожною ситуацією міністерство закликає всіх громадян, особливо молодих людей, які бажають навчатися за кордоном, проявляти максимальну пильність. Воно закликає їх перевіряти достовірність пропозицій про надання стипендій, перш ніж брати на себе будь-які зобов'язання, а також звертатися до відповідних департаментів міністерства або будь-якого іншого зацікавленого міністерства, зокрема Міністерства вищої освіти і науки, для отримання надійної та безпечної інформації перед тим, як їхати за кордон, зокрема в росію

- додали в міністерстві. 

Нагадаємо

Українські військові взяли в полон на Донеччині двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Наразі з ними працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил.

Павло Башинський

Павло Башинський

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