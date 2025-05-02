ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне россии

Бойцы ВСУ взяли в плен граждан Того, воевавших на стороне россии. В частности, среди них молодые граждане Того, которых россияне заманили на войну обманом.

Об этом сообщает МИД Того, передает УНН.

Детали

Тоголезские власти недавно были проинформированы о случаях захвата и содержания под стражей гражданами Того, участвовавшими в военных операциях на стороне российских вооруженных сил в нынешнем конфликте, украинскими Вооруженными силами - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что большинство граждан Того, в частности молодые студенты, выехали из Того по якобы стипендиям, предложенным организациями, утверждающими, что базируются в россии.

В связи с этой тревожной ситуацией министерство призывает всех граждан, особенно молодых людей, желающих учиться за рубежом, проявлять максимальную бдительность. Оно призывает их проверять подлинность предложений о предоставлении стипендий, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства, а также обращаться в соответствующие департаменты министерства или любое другое заинтересованное министерство, в частности Министерство высшего образования и науки, для получения надежной и безопасной информации перед тем, как ехать за границу, в частности в россию - добавили в министерстве.

Напомним

Украинские военные взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Сейчас с ними работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил.