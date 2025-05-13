Украинские бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана, который воевал на стороне российских оккупантов

Гражданин Узбекистана воевал на стороне российских оккупационных сил, но оказался в плену. О взятии в плен наемника сообщили в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Опубликовано видео с допросом.

Передает УНН со ссылкой на ТГ-канал 63-й отдельной бригады ВСУ.

Детали

Военные 63-й отдельной механизированной бригады отметили о редком случае – в плен на Лиманском направлении взят гражданин Узбекистана.

Говорит, продался за российское гражданство и 2 млн рублей. Умит (так его зовут) пошел на штурм и получил по зубам,

Он потерялся и пришел на позиции нашего 106 батальона, добавляют в заметке.

На допросе представитель Узбекистана сообщил, что работал у себя в стране, но зарплаты маленькие. Он отметил, что работал на строительстве. Ему нужно было гражданство рф. В россии сказали, - "год служишь, даем гражданство. Подписывай контракт".

Пленный представитель армии российских оккупантов также сообщил, что ему платили 2 млн руб. Его отправили штурмовать. "4 дома. 1 заберете, потом еще двойка подойдет. Потом другой дом надо забрать". Наемник заявил, что раньше в армии не служил, два дня посмотрел на ситуацию, отказался. Попал в плен.

Напомним

Бойцы ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне россии. Они были заманены обманом под видом стипендий для обучения.