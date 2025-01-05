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Наемник из Узбекистана получил приговор за участие в составе вс рф и убийство украинских военных

Наемник из Узбекистана получил приговор за участие в составе вс рф и убийство украинских военных

Киев  •  УНН

 • 11269 просмотра

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Суд Андижана приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана к 4 годам и 2 месяцам ограничения свободы за участие в войне на стороне рф. Мужчина признался в убийстве более 10 украинских военных во время боев в Шахтерске и Бахмуте.

39-летнему гражданину Узбекистана, который принимал участие в составе ВС РФ х начала полномасштабного вторжения в Украину, суд города Андижан дал четыре года и два месяца ограничения свободы.

Передает УНН со ссылкой на издание Novaya Gazeta EU.

В Узбекистане мужчину осудили за участие в войне рф в Украине. Андижанский городской суд по уголовным делам на заседании 4 декабря вынес приговор в отношении гражданина Узбекистана, который признал свою вину и кроме того, что важно - заявил, что за время участия в боях он успел убить более десяти украинских военнослужащих.

Подсудимый 21 июля 2023 года заключил контракт №625 с вооруженными силами России. До декабря 2023 года он участвовал в боевых действиях, которые проводятся российскими силами в украинских городах Шахтерск и Бахмут.

Мужчине обещали выплачивать по 450 тысяч рублей в месяц: он Узбекистана получил два платежа по 150 тысяч рублей, затем выплаты прекратились. Гражданин Узбекистана получил предложение продолжить службу в российских вооруженных силах, но отказался.

Ворвался на территорию домовладения, запугал и изнасиловал женщину: идентифицирован боевик "днр"28 июн. 2024, 13:45 • 20059 просмотров

31 декабря 2023 года он вернулся в Узбекистан.

Подсудимый добровольно явился в правоохранительные органы Узбекистана и предоставил все документы, подтверждающие его службу в вооруженных силах России. На заседании подсудимый выразил раскаяние, объяснив свои действия тяжелым материальным положением, пишет gazeta.uz.

Судья Отабек Мамажанов признал его виновным по части 1 статьи 154 (наемничество /наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет) и части 1 статьи 154-1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств/наказывается штрафом до 300 БРВ или исправительными работами до 3 лет) Уголовного кодекса.

Участвовал в оккупации Луганска: боевика "лнр" приговорили к 13 годам за решеткой10 июл. 2023, 13:29 • 364636 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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