Заочно сообщено о подозрении 29-летнему военнослужащему 115-го полка "днр", который в апреле 2022 года бил и насиловал женщину на территории Харьковщины. Пишет УНН со ссылкой на официальный телеграмм канал Харьковской прокуратуры.

Идентифицирован боевик "днр", который во время оккупации Харьковщины изнасиловал женщину - информирует ведомство.

Детали

Подозреваемый в жестоком обращении с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - военнослужащий 115-ого полка террористической организации "днр".

Указанным подразделением был захвачен один из населенных пунктов Харьковского района. Оккупанты запугивали мирное население, проводили фильтрационные мероприятия и обыски у местных жителей.

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По данным следствия, в конце апреля 2022 года подозреваемый ворвался на территорию домовладения, где проживала молодая женщина вместе с семьей.

Боевик подошел к ней, потерпевшая, испугавшись, отошла назад. Он схватил ее и ударил головой о стену дома.

Мужчина заставил женщину сесть на скамейку. Потерила продолжала сопротивление, поэтому он снова ударил ее.

Повалив женщину на скамейку, подозреваемый сказал, что в случае отказа ее изнасилуют другие военнослужащие, и с целью максимального запугивания произвел выстрел из огнестрельного оружия возле ее тела.

В дальнейшем он начал срывать с жертвы одежду, женщина кричала и просила отпустить, поэтому он в третий раз ударил ее головой о стену и изнасиловал.

Военный преступник также добавил, что если потерпевшая кому-то расскажет о нем, он найдет ее и убьет.

Сейчас речь идет об объявлении подозреваемого в розыск.

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