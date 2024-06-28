Готовил прорыв оккупантов в Донецкой области: задержан агент российского спецназа

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который шпионил за Силами обороны в Донецкой области. Фигурант разведывал места базирования личного состава и тяжелого вооружения ВСУ на Покровском направлении, где продолжаются непрерывные бои. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Больше всего врага интересовали локации укрепрайонов и огневых позиций артиллерии. Эта информация была нужна оккупантам для подготовки новых наступлений и прорыва обороны ВСУ.

Для сбора сведений агент пешком обходил местность, где фиксировал нужные ему локации. Полученные координаты он обозначал на гугл-картах.

Служба безопасности задержала фигуранта в его собственном доме. Также СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

По данным следствия, вражеским соратником оказался житель Мирнограда, работник частной охранной компании. В апреле этого года мужчину дистанционно завербовал спецназовец росгвардии, который сотрудничает с военной разведкой рф. Его личность уже установлена Службой безопасности, говорится в сообщении.

В поле зрения оккупантов предатель попал как активный пользователь пророссийских Телеграмм-каналов, где оставлял свои антиукраинские комментарии.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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