Служба безопасности разоблачила в Одессе сеть блогеров, которые действовали в интересах спецслужб РФ. Фигуранты пытались сорвать мобилизацию и "сливали" расположение военных ВСУ на территории города. Для этого злоумышленники снимали провокационные стримы и публиковали фейковые сообщения об украинских военных, а также представителей ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается. что блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов. Оккупанты могли использовать эту информацию для подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения украинских защитников.

Впрочем, Служба безопасности сорвала планы врага и задержала 7 фигурантов.

Среди задержанных - супруги одесситов, которые сливали локации ВСУ в пророссийский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. По имеющимся данным, этот интернет-ресурс администрируют представители фсб, которые таким образом собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны, - говорится в сообщении.

Кроме супругов СБУ задержала еще одного местного жителя, который сливал информацию в этот же Телеграмм-канал.

Также задержаны четверо жителей Одессы, которые пытались сорвать мобилизацию через посты в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров. Среди них - администратор регионального Телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией. Там фигурант распространял актуальные локации военнослужащих ТЦК и призывал своих подписчиков участвовать в подрывной деятельности в пользу РФ.

После задержания злоумышленников СБУ провела мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и движения украинских военных. Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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