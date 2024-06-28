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Увірвався на територію домоволодіння, залякав і згвалтував жінку: ідентифіковано бойовика "днр"

Київ • УНН

 • 20254 перегляди

У квітні 2022 року 29-річний бойовик "днр" зі 115-го полку увірвався до будинку в Харківській області, залякав і зґвалтував жінку, погрожуючи зброєю.

Увірвався на територію домоволодіння, залякав і згвалтував жінку: ідентифіковано бойовика "днр"

Заочно повідомлено про підозру 29-річному військовослужбовцю 115-ого полку "днр", який у квітні 2022 року бив та ґвалтував жінку на території Харківщини. Пише УНН із посиланням на офіційний телеграм канал Харківської прокуратури.

Ідентифіковано бойовика "днр", який під час окупації Харківщини зґвалтував жінку

– інформує відомство.

Деталі

Підозрюваний у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України) — військовослужбовець 115-ого полку терористичної організації  "днр".

Вказаним підрозділом було захоплено один із населених пунктів Харківського району. Окупанти залякували мирне населення, проводили фільтраційні заходи та обшуки у місцевих жителів.

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За даними слідства, наприкінці квітня 2022 року підозрюваний увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною.

Бойовик підійшов до неї, потерпіла, злякавшись, відійшла назад. Він схопив її та вдарив головою об стіну будинку.

Чоловік змусив жінку сісти на лавку. Потеріла продовжувала супротив, тому він знову вдарив її.

Поваливши жінку на лавку, підозрюваний сказав, що у разі відмови її зґвалтують інші військовослужбовці, та з метою максимального залякування здійснив постріл з вогнепальної зброї біля її тіла.

Надалі він почав зривати з жертви одяг, жінка кричала та просила відпустити, тому він втретє вдарив її головою об стіну та зґвалтував.

Воєнний злочинець також додав, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вбʼє.

Наразі йдеться про оголошення підозрюваного у розшук.

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