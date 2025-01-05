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Найманець з Узбекистану отримав вирок за участь у складі зс рф та вбивство українських військових

Найманець з Узбекистану отримав вирок за участь у складі зс рф та вбивство українських військових

Київ • УНН

 • 60451 перегляди

Суд Андижана засудив 39-річного громадянина Узбекистану до 4 років і 2 місяців обмеження волі за участь у війні на боці рф. Чоловік зізнався у вбивстві понад 10 українських військових під час боїв у Шахтарську та Бахмуті.

39-річному громадянинові Узбекистану, який приймав участь у складі зс рф х початку повномасштабного вторгнення в Україну, суд міста Андижан дав чотири роки та два місяці обмеження волі.

Передає УНН із посиланням на видання Novaya Gazeta EU.

В Узбекистані чоловіка засудили за участь у війні рф в Україні. Андижанський міський суд у кримінальних справах на засіданні 4 грудня ухвалив вирок стосовно громадянина Узбекистану, який визнав свою провину і крім того, що важливо - заявив, що за час участі у боях він встиг убити понад десять українських військовослужбовців.

Підсудний 21 липня 2023 року уклав контракт №625 зі збройними силами росії. До грудня 2023 року він брав участь у бойових діях, які проводяться російськими силами в українських містах Шахтарськ і Бахмут.

Чоловікові обіцяли виплачувати по 450 тисяч рублів на місяць: він Узбекистану отримав два платежі по 150 тисяч рублів, потім виплати припинилися. Громадянин Узбекистану отримав пропозицію продовжити службу в російських збройних силах, але відмовився.

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31 грудня 2023 року він повернувся в Узбекистан.

Підсудний добровільно з'явився до правоохоронних органів Узбекистану і надав усі документи, що підтверджують його службу у збройних силах росії. На засіданні підсудний висловив каяття, пояснивши свої дії важким матеріальним становищем, пише gazeta.uz.

Суддя Отабек Мамажанов визнав його винним за частиною 1 статті 154 (найманство /карається позбавленням волі від 5 до 10 років) та частиною 1 статті 154-1 (надходження, вербування на військову службу іноземних держав/карається штрафом до 300 БРВ або виправними роботами до 3 років) Кримінального кодексу.

- пише видання.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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