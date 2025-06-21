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росія примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для війни проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 938 перегляди

росія примусово вербує громадян Центральної Азії, використовуючи обіцянки легкого заробітку та короткострокових контрактів, щоб відправляти їх на найнебезпечніші ділянки фронту. Більшість цих "добровольців" гине, а ті, хто виживає, стикаються з кримінальним переслідуванням на батьківщині.

росія примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для війни проти України - ГУР

російська федерація примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України. Передусім це стосується трудових мігрантів, які приїздять до росії в надії на заробіток, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

Деталі

"Громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Ідеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до росії у пошуках заробітку", - говориться в повідомленні ГУР.

Вербувальники армії держави-агресора, за даними ГУР, вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку", пропонуючи їм короткострокові контракти.

"Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине", - наголосили в ГУР.

Серед нещодавно знищених найманців із числа громадян Узбекистану і Таджикистану, як вказано:

  • Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, місто Ташкент;
    • Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний «Басмач», рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

      У ГУР повідомили, що з мобілізованих мігрантів росіяни формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

      "Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: у країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", - пояснили в ГУР.

      Доповнення

      Узбекистанець отримав чотири роки обмеження волі за найманство. Він воював на боці росії проти України, отримав поранення ока та повернувся додому, де його засудили.

      Також бійці ЗСУ захопили в полон громадянина Узбекистану на Лиманському напрямку. Він розповів, що воював за російське громадянство та 2 млн рублів.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

      ВійнаНовини Світу
      Таджикистан
      Головне управління розвідки Міністерства оборони України
      Узбекистан
      Україна
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