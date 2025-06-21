росія примусово вербує трудових мігрантів з Центральної Азії для війни проти України - ГУР

російська федерація примусово вербує громадян Центральної Азії для війни проти України. Передусім це стосується трудових мігрантів, які приїздять до росії в надії на заробіток, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.

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"Громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Ідеться передусім про трудових мігрантів, які прибувають до росії у пошуках заробітку", - говориться в повідомленні ГУР.

Вербувальники армії держави-агресора, за даними ГУР, вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку", пропонуючи їм короткострокові контракти.

"Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине", - наголосили в ГУР.

Серед нещодавно знищених найманців із числа громадян Узбекистану і Таджикистану, як вказано:

Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, місто Ташкент;

Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний «Басмач», рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

У ГУР повідомили, що з мобілізованих мігрантів росіяни формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: у країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", - пояснили в ГУР.

Доповнення

Узбекистанець отримав чотири роки обмеження волі за найманство. Він воював на боці росії проти України, отримав поранення ока та повернувся додому, де його засудили.

Також бійці ЗСУ захопили в полон громадянина Узбекистану на Лиманському напрямку. Він розповів, що воював за російське громадянство та 2 млн рублів.