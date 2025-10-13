Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW

Зусилля росії щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів не приносять результату, що свідчить про те, що основний метод рф для набору добровольців для своєї війни може дати зменшення віддачі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, посилаються на статтю незалежного російськомовного видання Idel.Реалії, яке повідомило, що співробітники російських військових пунктів набору заявили, що кількість людей, які підписують контракти з міністерством оборони росії, не збільшується навіть у регіонах, які пропонують найвищі фінансові стимули.

За оцінкою джерел, всі, хто хотів "заробити гроші на війні", вже зареєструвалися - зазначають в ISW.

Також вказується, що співробітники військових вербувальних служб у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом записуються лише новобранці "надзвичайно похилого віку" та з хронічними захворюваннями. При цьому джерела в одному з міст на півночі іркутської області рф заявили, що проблеми з набором існують вже кілька місяців, і що новобранці здебільшого ставлять питання про фінансові виплати та пільги для військовослужбовців, такі як пріоритетна освіта для їхніх дітей, відстрочки виплати кредитів та списання боргів, що демонструє, що ті, хто записується, мотивовані лише фінансово.

Джерело з іркутської області заявило, що міністерство оборони росії намагається завербувати людей, ... стверджуючи, що врегулювання війни відбудеться найближчим часом, тому новобранці повинні "отримати мільйони, перш ніж настане мир". Джерело також зазначило, що Міністерство оборони Росії обманює людей, рекламуючи, скільки новобранці можуть заробити за один рік, враховуючи щомісячні зарплати військовослужбовців, які діють у зоні бойових дій, хоча російська влада часто відправляє новобранців не в тил, а на штурмові місії на фронті, де тривалість життя часто становить менше одного року - йдеться у статті.

В ISW резюмують, що факт того, що росія не може компенсувати свої високі показники втрат, може змусити російського диктатора володимира путіна "обирати між проведенням примусової мобілізації або сіданням за стіл переговорів, щоб припинити війну".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

