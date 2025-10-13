Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW

$41.510.00
12 жовтня, 17:52
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Ізраїль може повернути останки легендарного шпигуна Елі Коена, страченого у Сирії 60 років тому
12 жовтня, 18:03
путін спростив правила субсидій для нафтопереробних заводів на тлі ударів по галузі – Вloomberg
12 жовтня, 18:05
Трамп закликав розслідувати "український імпічмент" 2019 року
12 жовтня, 18:21
Ворог атакував Запорізьку область: 32-річний чоловік загинув від удару безпілотника
12 жовтня, 18:43
Ворог атакував Харків: вибухи біля житлової забудови та пошкоджені будинки
12 жовтня, 20:39
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 16:00
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 14:06
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись
11 жовтня, 08:00
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 15:17
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
12 жовтня, 11:24
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
10 жовтня, 11:09
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10 жовтня, 10:04
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
10 жовтня, 09:18
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW

Київ • УНН

 • 788 перегляди

Зусилля росії щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів не приносять результату. Кількість людей, що підписують контракти з міноборони рф, не збільшується, навіть у регіонах з найвищими фінансовими стимулами.

Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW

Зусилля росії щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів не приносять результату, що свідчить про те, що основний метод рф для набору добровольців для своєї війни може дати зменшення віддачі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики, зокрема, посилаються на статтю незалежного російськомовного видання Idel.Реалії, яке повідомило, що співробітники російських військових пунктів набору заявили, що кількість людей, які підписують контракти з міністерством оборони росії, не збільшується навіть у регіонах, які пропонують найвищі фінансові стимули.

За оцінкою джерел, всі, хто хотів "заробити гроші на війні", вже зареєструвалися

- зазначають в ISW.

Наступ ЗСУ демонструє брак оборонних ресурсів рф: ЦПД про можливість нової хвилі мобілізації у росії19.08.24, 18:19 • 32954 перегляди

Також вказується, що співробітники військових вербувальних служб у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом записуються лише новобранці "надзвичайно похилого віку" та з хронічними захворюваннями. При цьому джерела в одному з міст на півночі іркутської області рф заявили, що проблеми з набором існують вже кілька місяців, і що новобранці здебільшого ставлять питання про фінансові виплати та пільги для військовослужбовців, такі як пріоритетна освіта для їхніх дітей, відстрочки виплати кредитів та списання боргів, що демонструє, що ті, хто записується, мотивовані лише фінансово.

Джерело з іркутської області заявило, що міністерство оборони росії намагається завербувати людей, ... стверджуючи, що врегулювання війни відбудеться найближчим часом, тому новобранці повинні "отримати мільйони, перш ніж настане мир". Джерело також зазначило, що Міністерство оборони Росії обманює людей, рекламуючи, скільки новобранці можуть заробити за один рік, враховуючи щомісячні зарплати військовослужбовців, які діють у зоні бойових дій, хоча російська влада часто відправляє новобранців не в тил, а на штурмові місії на фронті, де тривалість життя часто становить менше одного року

- йдеться у статті.

В ISW резюмують, що факт того, що росія не може компенсувати свої високі показники втрат, може змусити російського диктатора володимира путіна "обирати між проведенням примусової мобілізації або сіданням за стіл переговорів, щоб припинити війну".

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

росія збільшує виплати військовим, щоб уникнути мобілізації - ГУР11.10.24, 16:26 • 13229 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Інститут вивчення війни