Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Усилия России по увеличению набора военнослужащих с помощью высоких финансовых стимулов не приносят результата. Количество людей, подписывающих контракты с минобороны РФ, не увеличивается, даже в регионах с самыми высокими финансовыми стимулами.

Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW

Усилия России по увеличению набора военнослужащих с помощью высоких финансовых стимулов не приносят результата, что свидетельствует о том, что основной метод РФ для набора добровольцев для своей войны может дать уменьшение отдачи. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики, в частности, ссылаются на статью независимого русскоязычного издания Idel.Реалии, которое сообщило, что сотрудники российских военных пунктов набора заявили, что количество людей, подписывающих контракты с министерством обороны России, не увеличивается даже в регионах, которые предлагают самые высокие финансовые стимулы.

По оценке источников, все, кто хотел "заработать деньги на войне", уже зарегистрировались

- отмечают в ISW.

Также указывается, что сотрудники военных вербовочных служб в двух неуказанных сибирских регионах сообщили, что в последнее время записываются только новобранцы "чрезвычайно преклонного возраста" и с хроническими заболеваниями. При этом источники в одном из городов на севере Иркутской области РФ заявили, что проблемы с набором существуют уже несколько месяцев, и что новобранцы в основном задают вопросы о финансовых выплатах и льготах для военнослужащих, таких как приоритетное образование для их детей, отсрочки выплаты кредитов и списание долгов, что демонстрирует, что те, кто записывается, мотивированы только финансово.

Источник из Иркутской области заявил, что министерство обороны России пытается завербовать людей, ... утверждая, что урегулирование войны произойдет в ближайшее время, поэтому новобранцы должны "получить миллионы, прежде чем наступит мир". Источник также отметил, что Министерство обороны России обманывает людей, рекламируя, сколько новобранцы могут заработать за один год, учитывая ежемесячные зарплаты военнослужащих, действующих в зоне боевых действий, хотя российские власти часто отправляют новобранцев не в тыл, а на штурмовые миссии на фронте, где продолжительность жизни часто составляет менее одного года

- говорится в статье.

В ISW резюмируют, что факт того, что Россия не может компенсировать свои высокие показатели потерь, может заставить российского диктатора Владимира Путина "выбирать между проведением принудительной мобилизации или садиться за стол переговоров, чтобы прекратить войну".

Напомним

российский диктатор Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Призыву подлежат 135 тысяч граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Институт изучения войны