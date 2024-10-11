россия увеличивает выплаты военным, чтобы избежать мобилизации - ГУР

Чтобы максимально избежать объявления мобилизации, россия увеличила военные выплаты и усилила пропаганду. Таким образом москва пытается перекрыть потери армии на войне в Украине. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Для замещения потерь личного состава во время боевых действий в Украине государство-агрессор россия использует финансовый инструмент, чтобы как можно дольше избегать всеобщей мобилизации

Говорят, москва боится, что мобилизация только обострит социальное напряжение и может привести к нежелательным протестам в крупных городах.

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В разведке напоминают, что летом и в начале осени 2024 года кремлевские технологи распускали слухи, якобы после так называемых «муниципальных выборов», которые состоялись 8 сентября, в России сразу объявят всеобщую мобилизацию.

Таким образом путинский режим в очередной раз тестировал настроения российского населения и, очевидно, их динамика не слишком удовлетворяет вождей государства-агрессора. Поэтому основным фактором, который сейчас позволяет России медлить с решением о всеобщей мобилизации, и в дальнейшем остаются деньги

В то же время в ведомстве добавили, что постоянное поднятие стартовых выплат за подписание контракта, которое в некоторых регионах РФ уже достигает нескольких миллионов рублей, свидетельствует, что желающих идти на смерть в рядах оккупационной армии все меньше.

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Еще одной проблемой для рф - является отсутствие так называемых «идейных» солдат среди массы. Поэтому на пунктах комплектования новобранцам армии рф выдают специальные пропагандистские методички. Там приведены традиционные штампы пропагандистской риторики рф.

По оценкам московитов, имеющийся финансовый ресурс позволит им замещать потери без общей мобилизации по крайней мере до конца 2024 года