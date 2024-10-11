Из-за рекордных потерь рф на оккупированных территориях не хватает мест в больницах - "АТЕШ"
Киев • УНН
Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным «АТЕШ», в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.
На фоне продвижения войск рф в Донецкой области, оккупанты несут рекордные потери на Покровском направлении. Об этом заявило подпольное движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
В частности, агент «АТЕШ» из числа военнослужащих 30-й ОМСБР сообщил о катастрофических потерях на Покровском направлении.
Ежедневно бригады ставят новые «рекорды» - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранены и убиты. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов
Информацию подтвердил агент из медперсонала одной из больниц Макеевки. По его словам, оккупационные власти игнорируют потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.
Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных.
Напомним,
Британская разведка заявила, что в сентябре среднесуточные потери рф в Украине достигли нового максимума - 1271 человек в день. Британская разведка прогнозирует, что потери рф будут превышать 1000 человек в день в течение 2024 года.