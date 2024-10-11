Через рекордні втрати рф на окупованих територіях бракує місць в лікарнях - "АТЕШ"
Київ • УНН
Окупанти зазнають катастрофічних втрат на Донеччині. За даними "АТЕШ", у 30-й ОМСБР щодня до 50 вбитих і поранених, лікарні переповнені, цивільних виписують для розміщення поранених військових.
На тлі просування військ рф на Донеччині, окупанти зазнають рекордних втрат на Покровському напрямку. Про це заявив підпільний рух "АТЕШ", передає УНН.
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Зокрема, агент "АТЕШ" з поміж військовослужбовців 30-ї ОМСБР повідомив про катастрофічні втрати на Покровському напрямку.
Щодня бригади ставлять нові "рекорди" — лише за добу в їхній бригаді до 50 людей поранені та вбиті. Лікарні та шпиталі переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених окупантів
Інформацію підтвердив агент з медперсоналу однієї з лікарень Макіївки. За його словами, окупаційна влада ігнорує потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.
Українців виганяють із лікарень, щоби госпіталізувати російських військових.
Нагадаємо
Британська розвідка заявила, що у вересні середньодобові втрати рф в Україні досягли нового максимуму - 1271 особа на день. Британська розвідка прогнозує, що втрати рф перевищуватимуть 1000 осіб на день протягом 2024 року.