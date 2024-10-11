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росія збільшує виплати військовим, щоб уникнути мобілізації - ГУР

Київ • УНН

 • 13203 перегляди

ГУР МО України повідомляє, що РФ збільшує військові виплати та посилює пропаганду для заміщення втрат в Україні. Москва намагається уникнути загальної мобілізації до кінця 2024 року через страх соціальної напруги.

росія збільшує виплати військовим, щоб уникнути мобілізації - ГУР

Аби максимально уникнути оголошення мобілізації, росія збільшила військові виплати та посилила пропаганду. Таким чином москва намагається перекрити втрати армії на війні в Україні. Про це заявили в Головному управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Для заміщення втрат особового складу під час бойових дій в Україні держава-агресор росія використовує фінансовий інструмент, щоб якомога довше уникати загальної мобілізації

- заявили в розвідці. 

Кажуть, москва боїться, що мобілізація лише загострить соціальну напругу та може призвести до небажаних протестів у великих містах.

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У розвідці нагадують, що влітку та на початку осені 2024 року кремлівські технологи розпускали чутки, нібито після так званих "муніципальних виборів", які відбулись 8 вересня, на росії одразу оголосять загальну мобілізацію.

У такий спосіб путінський режим вчергове тестував настрої російського населення і, вочевидь, їхня динаміка не надто задовольняє вождів держави-агресора. Тож основним фактором, який наразі дозволяє росії зволікати з рішенням про загальну мобілізацію, і надалі  залишаються гроші

- пояснив в ГУР МО.

Водночас у відомстві додали, що постійне підняття стартових виплат за підписання контракту, яке в деяких регіонах рф вже сягає кількох мільйонів рублів, свідчить, що охочих йти на смерть в лавах окупаційної армії дедалі менше. 

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Ще однією проблемою для рф - є відсутність так званих "ідейних" солдатів серед маси. Тому на пунктах  комплектування новобранцям армії рф видають спеціальні пропагандистські методички. Там наведено традиційні штампи пропагандистської риторики рф. 

За оцінками московитів, наявний фінансовий ресурс дозволятиме їм заміщувати втрати без загальної мобілізації принаймні до кінця 2024 року

- підсумували в українській розвідці .

Нагадаємо

Британська розвідка заявила, що у вересні середньодобові втрати рф в Україні досягли нового максимуму - 1271 особа на день. Британська розвідка прогнозує, що втрати рф перевищуватимуть 1000 осіб на день протягом 2024 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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