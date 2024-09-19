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путін під тиском щодо нової мобілізації на тлі наполягань міноборони рф - WSJ

путін під тиском щодо нової мобілізації на тлі наполягань міноборони рф - WSJ

Київ • УНН

 • 117785 перегляди

путін перебуває під тиском, щоб призвати більше в армію для війни.

Російський президент володимир путін перебуває під тиском, щоб призвати більше в армію для війни, з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

"За кілька місяців до інавгурації президента володимира путіна у травні він зустрівся з посадовими особами міністерства оборони, які наполягали на новому раунді мобілізації для набору більшої кількості військ, щоб компенсувати втрати росії на лінії фронту в Україні, сказала людина, поінформована про обговорення. путін відкинув цю ідею, заявивши, що він хотів би використати лише тих, хто добровільно підписує військові контракти, сказала людина", - пише видання.

Як зазначає видання, обговорення "проявило складну дилему, що стоїть перед путіним". "Хоча він чинив опір мобілізації військ, яка може мати політичні витрати, західні оцінки показують, що росія зараз втрачає більше людей на полі бою, ніж може набрати для їхньої заміни", - зазначає видання.

Ні кремль, ні міністерство оборони росії не відповіли на запити щодо коментарів. Раніше цього місяця у відповідь на питання про нову хвилю мобілізації прес-секретар кремля дмитро пєсков сказав: "Це не обговорюється".

У ЗСУ заявили, що російський наступ у Курській області "зупинено"18.09.24, 18:39 • 18878 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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