У ЗСУ заявили, що російський наступ у Курській області "зупинено"

Контрнаступ росії з метою повернути територію, взяту під контроль українськими військами в Курській області, було "зупинено". Про це повідомляє AFP з посиланням на представника комендатури ЗСУ та речника Міноборони України Олексія Дмитрашківського, передає УНН.

Раніше цього місяця росія заявила, що відвоювала в України кілька сіл у Курській області, де Київ узяв під контроль ділянки землі з моменту свого раптового вторгнення на початку серпня.

"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили", - повідомив AFP прессекретар Олексій Дмитрашківський.

"Ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під контролем, їм це не вдалося", - сказав він.

Дмитрашківський також сказав, що в районах, зайнятих українськими військами, перебуває "кілька тисяч" російських мирних жителів.

"У деяких поселеннях перебуває понад 100 осіб, понад 200, понад 500", - сказав він.

росія не повідомила, скільки її мирних жителів залишилося в контрольованих Києвом районах, заявивши лише, що близько 130 000 осіб втекли.

Український військовий чиновник визнав "деякий незначний успіх" москви.

"Росіяни увійшли в одне з селищ. Вони почали битися за інше селище, але це все", - сказав він.

AFP не змогло перевірити ці заяви.

Дмитрашківський також заявив, що російські удари по цьому району, коли він намагається знову захопити землю, призвели до загибелі "23 мирних жителів" з кінця серпня, заявивши, що вони "гинуть разом з українськими військовими".

Він сказав, що мирним жителям "не дозволено виїжджати", тому що "ситуацію потрібно контролювати", але їм дозволено "переміщатися" районом.

Вони можуть "відвідувати один одного, їсти там, об'єднуватися десь, копати картоплю зараз, працювати в саду", сказав Дмитрашківський.

Територія, яку утримує Україна, описується як лісиста і переважно сільська, невеликі поселення.

Він сказав, що єдиний спосіб, у який мирним жителям може бути дозволено покинути територію, контрольовану росією, - це якщо Україна і росія "домовляться через міжнародні організації, які займаються цими питаннями, відкрити зелений коридор під наглядом спостерігачів".

Цього тижня Київ запросив ООН перевірити ситуацію на утримуваній ним території в Курській області, що викликало гнів москви.

Дмитрашківський сказав, що продовольство в цей район завозять із сусідньої української Сумської області.

"Сумська обласна адміністрація виділяє кошти на хліб щотижня. Військові забезпечують водою, адміністрація видає продуктові набори", - сказав він.

"Там нічого не працює, ні магазинів, ні аптек, нічого".

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