В ВСУ заявили, что российское наступление в Курской области "остановлено"

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  37106 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  59580 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  77168 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  91402 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  94681 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  101592 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  105181 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116145 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124716 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126559 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

россияне начинали создавать запас северокорейских баллистических ракет на атакованном складе в тревской области - ЦПД при СНБО

  •  41810 просмотра
ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

ВСУ получат новые улучшенные спальники: чем будут отличаться

  •  47211 просмотра
В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

В Украине хотят уменьшить гендерный разрыв в зарплатах на 5% до 2030 года: стартует информационная кампания

  •  36654 просмотра
В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

В Киеве грабители использовали военную форму для маскировки: в полиции опровергли задержание военных

  •  31374 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  29303 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  29303 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  136042 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  135289 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  148951 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  215203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

18 сентября: Всемирный день мониторинга качества воды, День бамбука

  •  117219 просмотра
Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

  •  96703 просмотра
Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

Редкое явление: украинские полярники снова зафиксировали южное полярное сияние возле "Вернадского"

17 сентября 2024, 09:46  •  105660 просмотра
В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

В Украине День спасателя и День усыновления, Всемирный день безопасности пациентов. Что еще можно отметить 17 сентября

17 сентября 2024, 03:07  •  108631 просмотра
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

16 сентября 2024, 17:56  •  101707 просмотра
Актуальное
В ВСУ заявили, что российское наступление в Курской области "остановлено"

В ВСУ заявили, что российское наступление в Курской области "остановлено"

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 15:39  •  4327 просмотра

Read in English

Украинские военные заявили об остановке российского контрнаступления в Курской области. На занятой украинцами территории находятся тысячи российских мирных жителей, которым оказывается помощь.

Контрнаступление россии с целью вернуть территорию, взятую под контроль украинскими войсками в Курской области, было "остановлено". Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя комендатуры ВСУ и спикера Минобороны Украины Алексея Дмитрашкивского, передает УНН.

Ранее в этом месяце россия заявила, что отвоевала у Украины несколько деревень в Курской области, где Киев взял под контроль участки земли с момента своего внезапного вторжения в начале августа.

"Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили", — сообщил AFP пресс-секретарь Алексей Дмитрашкивский.

"Ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем, им это не удалось", — сказал он.

Дмитрашкивский также сказал, что в районах, занятых украинскими войсками, находится "несколько тысяч" российских мирных жителей.

"В некоторых поселениях находится более 100 человек, более 200, более 500", — сказал он.

россия не сообщила, сколько ее мирных жителей осталось в контролируемых Киевом районах, заявив лишь, что около 130 000 человек бежали.

Украинский военный чиновник признал "некоторый незначительный успех" Москвы.

"Россияне вошли в один из поселков. Они начали сражаться за другой поселок, но это все", — сказал он.

AFP не смогло проверить эти заявления.

Дмитрашкивский также заявил, что российские удары по этому району, когда он пытается снова захватить землю, привели к гибели "23 мирных жителей" с конца августа, заявив, что они "гибнут вместе с украинскими военными".

Он сказал, что мирным жителям "не разрешено уезжать", потому что "ситуация должна контролироваться", но им разрешено "перемещаться" по району.

Они могут "навещать друг друга, есть там, объединяться где-то, копать картошку сейчас, работать в саду", сказал Дмитрашкивский.

Территория, удерживаемая Украиной, описывается как лесистая и в основном сельская, небольшие поселения.

Он сказал, что единственный способ, которым мирным жителям может быть разрешено покинуть территорию, контролируемую россией, — это если Украина и россия "договорятся через международные организации, которые занимаются этими вопросами, открыть зеленый коридор под наблюдением наблюдателей".

На этой неделе Киев пригласил ООН проверить ситуацию на удерживаемой им территории в Курской области, что вызвало гнев москвы.

Дмитрашкивский сказал, что продовольствие в этот район завозится из соседней украинской Сумской области.

"Сумская областная администрация выделяет средства на хлеб еженедельно. Военные обеспечивают водой, администрация выдает продуктовые наборы", — сказал он.

"Там ничего не работает, ни магазинов, ни аптек, ничего".

Оказывает гражданским медпомощь и обеспечивает продуктами: как работает украинская комендатура в Курской области4 сентября 2024, 18:42 • 35712 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
sumyСумы
kievКиев