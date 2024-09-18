В ВСУ заявили, что российское наступление в Курской области "остановлено"

Контрнаступление россии с целью вернуть территорию, взятую под контроль украинскими войсками в Курской области, было "остановлено". Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя комендатуры ВСУ и спикера Минобороны Украины Алексея Дмитрашкивского, передает УНН.

Ранее в этом месяце россия заявила, что отвоевала у Украины несколько деревень в Курской области, где Киев взял под контроль участки земли с момента своего внезапного вторжения в начале августа.

"Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили", — сообщил AFP пресс-секретарь Алексей Дмитрашкивский.

"Ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем, им это не удалось", — сказал он.

Дмитрашкивский также сказал, что в районах, занятых украинскими войсками, находится "несколько тысяч" российских мирных жителей.

"В некоторых поселениях находится более 100 человек, более 200, более 500", — сказал он.

россия не сообщила, сколько ее мирных жителей осталось в контролируемых Киевом районах, заявив лишь, что около 130 000 человек бежали.

Украинский военный чиновник признал "некоторый незначительный успех" Москвы.

"Россияне вошли в один из поселков. Они начали сражаться за другой поселок, но это все", — сказал он.

AFP не смогло проверить эти заявления.

Дмитрашкивский также заявил, что российские удары по этому району, когда он пытается снова захватить землю, привели к гибели "23 мирных жителей" с конца августа, заявив, что они "гибнут вместе с украинскими военными".

Он сказал, что мирным жителям "не разрешено уезжать", потому что "ситуация должна контролироваться", но им разрешено "перемещаться" по району.

Они могут "навещать друг друга, есть там, объединяться где-то, копать картошку сейчас, работать в саду", сказал Дмитрашкивский.

Территория, удерживаемая Украиной, описывается как лесистая и в основном сельская, небольшие поселения.

Он сказал, что единственный способ, которым мирным жителям может быть разрешено покинуть территорию, контролируемую россией, — это если Украина и россия "договорятся через международные организации, которые занимаются этими вопросами, открыть зеленый коридор под наблюдением наблюдателей".

На этой неделе Киев пригласил ООН проверить ситуацию на удерживаемой им территории в Курской области, что вызвало гнев москвы.

Дмитрашкивский сказал, что продовольствие в этот район завозится из соседней украинской Сумской области.

"Сумская областная администрация выделяет средства на хлеб еженедельно. Военные обеспечивают водой, администрация выдает продуктовые наборы", — сказал он.

"Там ничего не работает, ни магазинов, ни аптек, ничего".

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