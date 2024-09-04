Оказывает гражданским медпомощь и обеспечивает продуктами: как работает украинская комендатура в Курской области

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области - оказывает всестороннюю помощь местным жителям, передает УНН со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Значительное количество гражданского населения, которое власти рф бросили на произвол судьбы, без средств к существованию: еды, света, воды и газа - остается на подконтрольной украинским войскам территории.

С первых дней создания, украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям", - говорится в сообщении.

Поскольку большинство среди них - это люди пожилого возраста и дети, ежедневно представителями гражданско-военного сотрудничества и медиками военной комендатуры проводится осмотр пациентов, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курщины, находящихся под контролем украинских подразделений, отметили в Сухопутных войсках.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами питания и питьевой водой.

"Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам", - резюмировали в Сухопутных войсках.

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Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.