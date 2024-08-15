ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский

На подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Детали

По словам Сырского, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.

Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - назначен генерал-майор Москалев - рассказал Сырский.

Он рассказал, что сегодня в отдельных направлениях войска Украины продвинулись от 500 метров до полутора километров и продолжают ведение наступательных действий.

Всего с начала операции на территории курской области наши войска с боями продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1150 квадратных километров территории России и 82 населенных пункта. В целом ситуация контролируемая - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Напомним

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курсскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.