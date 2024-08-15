ВСУ создали военную комендатуру на подконтрольной территории Курщины - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о создании военной комендатуры на подконтрольной Украине территории Курской области. ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и контролируя более 1000 кв. км территории РФ.
На подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По словам Сырского, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.
Для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях создана военная комендатура. Назначен ее руководитель - назначен генерал-майор Москалев
Он рассказал, что сегодня в отдельных направлениях войска Украины продвинулись от 500 метров до полутора километров и продолжают ведение наступательных действий.
Всего с начала операции на территории курской области наши войска с боями продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1150 квадратных километров территории России и 82 населенных пункта. В целом ситуация контролируемая
Напомним
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в оккупации приграничных регионах России, включая курсскую область. ВСУ выполняют задачи, связанные с обеспечением безопасности вокруг границ Украины.