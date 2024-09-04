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Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області

Надає цивільним меддопомогу та забезпечує продуктами: як працює українська комендатура у Курській області

Київ • УНН

 • 35984 перегляди

Українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим жителям у Курській області. Забезпечується медична допомога, продукти харчування та питна вода згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області - надає всебічну допомогу місцевим мешканцям, передає УНН із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Значна кількість цивільного населення, яке влада рф кинула напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу – залишається на підконтрольній українським військам території.

З перших днів створення, українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям", - йдеться у повідомленні.

Оскільки більшість серед них – це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курщини, що знаходяться під контролем українських підрозділів, наголосили у Сухопутних військах.

Також, згідно норм міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою.

"Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам", - резюмували у Сухопутних військах.

ЗСУ створили військову комендатуру на підконтрольній території курщини - Сирський15.08.24, 15:04 • 38606 переглядiв

Нагадаємо

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не зацікавлена в окупації прикордонних регіонах росії, включно з курською областю. ЗСУ виконують завдання, пов'язані із забезпеченням безпеки навколо кордонів України.

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Війна

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