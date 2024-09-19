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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

путин под давлением относительно новой мобилизации на фоне настаивания минобороны рф - WSJ

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 09:04  •  13649 просмотра

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путин находится под давлением, чтобы призвать больше в армию для войны.

Российский президент владимир путин находится под давлением, чтобы призвать больше в армию для войны, со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"За несколько месяцев до инаугурации президента владимира путина в мае он встретился с должностными лицами министерства обороны, которые настаивали на новом раунде мобилизации для набора большего количества войск, чтобы компенсировать потери россии на линии фронта в Украине, сказал человек, информированный об обсуждении. путин отверг эту идею, заявив, что он хотел бы использовать только тех, кто добровольно подписывает военные контракты, сказал человек", - пишет издание.

Как отмечает издание, обсуждение "проявило сложную дилемму, стоящую перед путиным". "Хотя он сопротивлялся мобилизации войск, которая может иметь политические издержки, западные оценки показывают, что россия сейчас теряет больше людей на поле боя, чем может набрать для их замены", - отмечает издание.

Ни кремль, ни министерство обороны россии не ответили на запросы о комментариях. Ранее в этом месяце в ответ на вопрос о новой волне мобилизации пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал: "Это не обсуждается".

У ЗСУ заявили, що російський наступ у Курській області "зупинено"18 сентября 2024, 15:39 • 17131 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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