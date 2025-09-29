$41.480.01
Ексклюзив
12:39 • 2874 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:40 • 3236 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11995 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10819 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16815 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10821 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26845 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48328 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69891 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50758 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
"Від 18 до 30 років... у кількості 135 тисяч": в рф оголошено осінній призов до армії

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Президент рф путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

"Від 18 до 30 років... у кількості 135 тисяч": в рф оголошено осінній призов до армії

Указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня підписано президентом рф путіним. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Деталі

В рф оголошено осінній призов.  Офіційний документ підписано президентом рф володимиром путіним. Вказується про наміри здійснити "з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу" громадян російської федерації. Уточнюється віковий діапазон та статус:

від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі

- ідеться в указі. 

Уточнюється, що іде мова про тих, хто підлягає відповідно до федерального закону від 28 березня 1998 року № 53-ФЗ "Про військовий обов'язок та військову службу" призову на військову службу.

Нагадаємо

За даними Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, призначені рф особи продовжують насильницьку мобілізацію на території окупованого півострова. 

Ігор Тележніков

Новини Світу
