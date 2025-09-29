"Від 18 до 30 років... у кількості 135 тисяч": в рф оголошено осінній призов до армії
Київ • УНН
Президент рф путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Призову підлягають 135 тисяч громадян росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.
Указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня підписано президентом рф путіним. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
Деталі
В рф оголошено осінній призов. Офіційний документ підписано президентом рф володимиром путіним. Вказується про наміри здійснити "з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу" громадян російської федерації. Уточнюється віковий діапазон та статус:
від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Уточнюється, що іде мова про тих, хто підлягає відповідно до федерального закону від 28 березня 1998 року № 53-ФЗ "Про військовий обов'язок та військову службу" призову на військову службу.
Нагадаємо
За даними Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, призначені рф особи продовжують насильницьку мобілізацію на території окупованого півострова.