"От 18 до 30 лет... в количестве 135 тысяч": в рф объявлен осенний призыв в армию
Киев • УНН
Президент рф путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Призыву подлежат 135 тысяч граждан россии в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе.
Указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября подписан президентом РФ Путиным. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Подробности
В РФ объявлен осенний призыв. Официальный документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Указывается о намерениях осуществить "с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу" граждан Российской Федерации. Уточняется возрастной диапазон и статус:
от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе
Уточняется, что речь идет о тех, кто подлежит в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу.
Напомним
По данным Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, назначенные РФ лица продолжают насильственную мобилизацию на территории оккупированного полуострова.