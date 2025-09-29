"От 18 до 30 лет... в количестве 135 тысяч": в рф объявлен осенний призыв в армию

Указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября подписан президентом РФ Путиным. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.

В РФ объявлен осенний призыв. Официальный документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Указывается о намерениях осуществить "с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу" граждан Российской Федерации. Уточняется возрастной диапазон и статус:

от 18 до 30 лет, не состоящие в запасе