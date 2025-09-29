Окупанти в Криму заманюють на війну осіб з проблемами із законом: деталі насильницької мобілізації
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Криму росіяни продовжують насильницьку мобілізацію. Окупаційна "адміністрація" розмістила у Сімферополі на інформаційних дошках рекламу "контракту в один кінець" для осіб із проблемами із законом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Деталі
Як додали у Представництві, станом на 29 вересня 2025 року загинуло щонайменше 2184 військовослужбовців рф із підрозділів, дислокованих у Криму. 1321 із них, ймовірно, є громадянами України.
Крім того, підтверджено взяття в полон щонайменше 125 російських військових із Криму. Більшість - ймовірно, громадяни України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж палива - не більше 30 літрів в одні руки.