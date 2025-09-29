В окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину
Київ • УНН
У Севастополі запроваджено обмеження на продаж палива – не більше 30 літрів в одні руки. Це стосується бензину марок Аі-100, Аі-95NP, Аі-95, Аі-92.
У Севастополі введено обмеження на продаж палива – не більше ніж 30 літрів в одні руки. Про це повідомив призначений рф "губернатор" михайло развожаєв, передає "Крим.Реалії", пише УНН.
Деталі
"Відсьогодні продаж пального марок Аі-100, Аі-95NP, Аі-95, Аі-92 на автозаправках… буде обмежено 30 літрами на один автомобіль або одну каністру. Тобто, якщо ви приїхали на машині — зможете обрати: заправити авто або каністру. Якщо ж прийшли з каністрою — також зможете заправитися", — написав чиновник у телеграм-каналі.
За словами развожаєва, такий режим нібито дозволить накопичити бензин на всіх АЗС і повернутися до звичайного графіка роботи.
Він також стверджує, що бензин у місто постачається "в режимі нон-стоп", однак через ажіотаж на заправках поки не вдається вийти на плановий режим роботи.
Нагадаємо
У росії за два місяці закрилося 2,6% АЗС, що становить 360 об'єктів. Найбільше постраждали незалежні заправки та Південний федеральний округ, а також тимчасово окупований Крим.