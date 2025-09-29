$41.480.01
07:20 • 9216 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18928 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43362 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66096 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47110 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43140 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65585 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72445 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96370 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159581 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Теги
Авторы
В оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В Севастополе введены ограничения на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Это касается бензина марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92.

В оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина

В Севастополе введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил назначенный рф "губернатор" Михаил Развожаев, передает "Крым.Реалии", пишет УНН.

Детали

"С сегодняшнего дня продажа горючего марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на автозаправках… будет ограничена 30 литрами на один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине — сможете выбрать: заправить авто или канистру. Если же пришли с канистрой — также сможете заправиться", — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Развожаева, такой режим якобы позволит накопить бензин на всех АЗС и вернуться к обычному графику работы.

Он также утверждает, что бензин в город поставляется "в режиме нон-стоп", однако из-за ажиотажа на заправках пока не удается выйти на плановый режим работы.

Напомним

В России за два месяца закрылось 2,6% АЗС, что составляет 360 объектов. Больше всего пострадали независимые заправки и Южный федеральный округ, а также временно оккупированный Крым.

Ольга Розгон

Новости Мира
Севастополь