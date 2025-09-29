В оккупированном Севастополе ввели ограничения на продажу бензина
В Севастополе введены ограничения на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Это касается бензина марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92.
В Севастополе введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил назначенный рф "губернатор" Михаил Развожаев, передает "Крым.Реалии", пишет УНН.
Детали
"С сегодняшнего дня продажа горючего марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на автозаправках… будет ограничена 30 литрами на один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине — сможете выбрать: заправить авто или канистру. Если же пришли с канистрой — также сможете заправиться", — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Развожаева, такой режим якобы позволит накопить бензин на всех АЗС и вернуться к обычному графику работы.
Он также утверждает, что бензин в город поставляется "в режиме нон-стоп", однако из-за ажиотажа на заправках пока не удается выйти на плановый режим работы.
Напомним
В России за два месяца закрылось 2,6% АЗС, что составляет 360 объектов. Больше всего пострадали независимые заправки и Южный федеральный округ, а также временно оккупированный Крым.