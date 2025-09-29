Оккупанты в Крыму заманивают на войну лиц с проблемами с законом: детали насильственной мобилизации
Киев • УНН
По состоянию на 29 сентября 2025 года погибло по меньшей мере 2184 военнослужащих РФ из подразделений, дислоцированных в Крыму.
Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают насильственную мобилизацию. Оккупационная "администрация" разместила в Симферополе на информационных досках рекламу "контракта в один конец" для лиц с проблемами с законом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Детали
Как добавили в Представительстве, по состоянию на 29 сентября 2025 года погибло по меньшей мере 2184 военнослужащих РФ из подразделений, дислоцированных в Крыму. 1321 из них, вероятно, являются гражданами Украины.
Кроме того, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 125 российских военных из Крыма. Большинство - вероятно, граждане Украины.
