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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

Наступление ВСУ демонстрирует нехватку оборонных ресурсов рф: ГПД о возможности новой волны мобилизации в росси

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 15:19  •  5426 просмотра

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Наступление ВСУ в Курской области выявило дефицит оборонных резервов РФ. Путину нужно 300-500 тыс. новых бойцов, но он избегает мобилизации из-за возможного сопротивления общества.

Наступательная операция ВСУ в Курской области продемонстрировала дефицит в России оборонительных резервов. Поэтому в рф все чаще ходят слухи о новой волне мобилизации. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что войска РФ войска не успевают пополнять потери на передовой, а начиная с мая 2024 года имеют абсолютный рекорд по ежемесячным потерям личного состава, которые превышают 30-40 тысяч.

Кроме того, ситуации резко ухудшило наступление ВСУ в Курской области. 

Согласно предварительным подсчетам, чтобы компенсировать истощение и провести ротацию войск, развернутых в Украине, Путину в течение следующих 12 месяцев нужно от 300 до 500 тыс. новых бойцов.

Британська розвідка: рф розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої країни 10 июня 2024, 08:25 • 25331 просмотр

Поэтому ситуация, при которой основная часть элитных российских войск была утилизирована в Украине, побуждает кремль снова задуматься об объявлении второй волны мобилизации.

А впрочем, в ГПД уверены, что Путин сдерживается от мобилизации, ведь это вызовет усиление сопротивления в обществе. В частности, так было в 2022 году, когда призыв 300 тыс. резервистов вызвал всплеск протестов россиян и спровоцировал бегство из страны миллиона мужчин призывного возраста.

Во-вторых, даже у имеющихся подразделений российской армии дефицит техники составляет 60% -70%. Поэтому дополнительные 300 тысяч призывников, которых нечем вооружить, не только не могут выполнять боевые задачи, но и будут чувствовать тупик и ждать поражения, пополнят российскую статистику погибших, раненых и пленных.

- убеждены аналитики.

Кроме того, в Центре противодействия дезинформации отмечают, что санкционное давление и расходы на войну настолько истощили российский бюджет, что для выплат участникам так называемой "контртеррористической операции" в Курской области выделены в сотни раз меньшие ресурсы, чем для российских солдат, участвующих в "сво" В Украине.

За словами путіна, на "сво" перебуває майже 700 тисяч росіян14 июня 2024, 20:17 • 14862 просмотра

Специалисты отмечают, что до сих пор Путин избегал непопулярных решений, а официальные лица кремля успокаивают население рф, говоря, что никакой необходимости проводить мобилизацию из-за ситуации в Курской области нет, бойцов на фронте хватает.

Несмотря на это, кремль сосредоточился на призывах к патриотизму, предложениях по повышению выплаты контрактникам, и заманивании людей из беднейших регионов рф

Напомним

В Bloomberg заявили, что Кремль может объявить всеобщую мобилизацию из-за недостатка военных для покрытия потерь на фронте. России нужно около 500 000 новых солдат в течение следующих 12 месяцев для компенсации истощения войск в Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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