глава россии владимир путин заявил, что на участие в войне берет почти 700 тысяч россиян. Как пишет УНН, об этом он заявил 14 июня во время встречи с участниками образовательной программы для российских военных, которые принимали участие в войне против Украины.

По словам путина, в зоне так называемой "спецоперации" находится почти 700 тысяч российских военных.

До этого путин называл количество российского контингента в Украине в конце 2023 года. Тогда, по его словам, в войне против Украины было задействовано 617 тысяч военных рф.

Напомним

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 524 060 человек личного состава и 7936 танков, и только за сутки российские войска потеряли 1250 человек.

Потери рф в войне против Украины уже 350 тысяч убитыми или ранеными, 24 судна - Остин