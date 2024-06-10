Британская разведка: рф расширяет свою вербовку на Глобальном Юге, чтобы избежать дополнительных мобилизаций внутри самой страны
Киев • УНН
россия расширяет усилия по набору боевиков на Глобальном Юге, особенно в таких странах Центральной Африки, как Руанда, Бурунди, Конго и Уганда, предлагая бонусы и зарплаты, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой рф.
Британская разведка считает, что россия активизировала попытки вербовки на Глобальном Юге для участия в войне на территории Украины, чтобы избежать дополнительных мобилизаций внутри самой страны. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, пишет УНН.
Детали
Которые говорится в отчете, 28 мая ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что россия активизировала попытки вербовки африканцев для участия в боевых действиях на территории Украины. В частности, эти попытки вербовки сосредоточены на странах Центральной Африки – Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.
Сообщается, что россия предлагает премию за присоединение к своим рядам в размере 2 тысячи долларов, ежемесячную зарплату - 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.
Эта вербовочная кампания, вероятно, призвана восполнить потери россии на поле боя, которые весьма значительны, и поддержать наступательные действия на нескольких направлениях на всем фронте. Поскольку российский резерв осужденных, скорее всего, исчерпан, россия, вероятно, расширяет свою вербовку на глобальном Юге, чтобы избежать дополнительных мобилизаций внутри самой россии
В Минобороны Британии подчеркнули, что предыдущая мобилизация в россии не только не имела популярности у президента путина и российского правительства, но и привела к рекордному дефициту рабочей силы и оттоку квалифицированных специалистов, таких как врачи и ИТ-специалисты.
Дополнение
Bloomberg писало, что наблюдается резкий рост количества иностранных боевиков среди пленных, захваченных Украиной на поле боя. Особенно распространены африканцы и непальцы. Российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию.
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Британская разведка: рф расширяет свою вербовку на Глобальном Юге, чтобы избежать дополнительных мобилизаций внутри самой страны
россия расширяет усилия по набору боевиков на Глобальном Юге, особенно в таких странах Центральной Африки, как Руанда, Бурунди, Конго и Уганда, предлагая бонусы и зарплаты, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой рф.
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