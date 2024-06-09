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Серед полонених росармії стало більше африканців і непальців - Bloomberg

Серед полонених росармії стало більше африканців і непальців - Bloomberg

Київ • УНН

 • 101027 перегляди

Серед полонених, захоплених Україною, різко зросла кількість африканців і непальців, оскільки москва все частіше погрожує їм і змушує вступати до збройних сил під тиском.

 Спостерігається різке зростання кількості іноземних бойовиків серед полонених, захоплених Україною на полі бою. Особливо поширені африканці і непальці. Російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити в армію. Про це повідомляє  Bloomberg, передає УНН.

За словами чиновників, російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і молодим робітникам, якщо вони не погодяться вступити в армію.

Один європейський чиновник повідомив, що москва також вербує ув'язнених зі своїх в'язниць, в той час як деякі африканці, що знаходяться в росії за робочими візами, були затримані і змушені вибирати між депортацією або бойовими діями.

"Деяким з цих людей вдалося підкупити чиновників, щоб вони залишилися в країні і при цьому уникли військової служби", - сказав чиновник на умовах анонімності.

За словами іншого європейського чиновника, російська практика відправки мігрантів і студентів в бій під примусом виникла ще на початку війни. Ці війська зазнають особливо високих втрат, оскільки їх все частіше використовують у ризикованих наступальних маневрах для захисту більш добре навчених підрозділів.

Bloomberg повідомляє, що прессекретар МЗС росії не відповіла на електронний лист з проханням прокоментувати ситуацію.

Африканці по 2200 доларів: рф активізує рекрутинг найманців для війни проти України28.05.2024, 15:46 • 20601 перегляд

На початку цього року уряд Катманду заявив, що йому відомо про близько 400 молодих непальських чоловіків, які були завербовані росією, але багато інших, ймовірно, підписалися без відома уряду. Рішення Індії припинити набір Непальських гуркхів до своєї армії, що поклало край 200-річній традиції, можливо, спонукало непальців шукати роботу в росії та інших країнах.

Високопоставлений український чиновник повідомив, що серед полонених, яких Україна захопила на полі бою, спостерігається зростання числа іноземних бойовиків. За їх словами, особливо поширені африканці і непальці.

За словами глави росспівробітництва євгена примакова, організації, що займається поширенням знань про росію за кордоном, в даний час в росії навчається 35 000-37 000 африканських студентів.

"Щорічно ми записуємо близько 6500 студентів з Африки на безкоштовне навчання в росії", - сказав він.

З російської армії масово дезертирують непальські найманці - ГУР01.05.2024, 13:17 • 34557 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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