Наблюдается резкий рост числа иностранных боевиков среди пленных, захваченных Украиной на поле боя. Особенно распространены африканцы и непальцы. Российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

По словам чиновников, российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию.

Один европейский чиновник сообщил, что москва также вербует заключенных из своих тюрем, в то время как некоторые африканцы, находящиеся в россии по рабочим визам, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией или боевыми действиями.

"Некоторым из этих людей удалось подкупить чиновников, чтобы они остались в стране и при этом избежали военной службы", - сказал чиновник на условиях анонимности.

По словам другого европейского чиновника, российская практика отправки мигрантов и студентов в бой под принуждением возникла еще в начале войны. Эти войска несут особенно высокие потери, поскольку их все чаще используют в рискованных наступательных маневрах для защиты более хорошо обученных подразделений.

Bloomberg сообщает, что пресс-секретарь мид россии не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

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Ранее в этом году правительство Катманду заявило, что ему известно о примерно 400 молодых непальских мужчинах , которые были завербованы россией, но многие другие, вероятно, подписались без ведома правительства. Решение Индии прекратить набор непальских гуркхов в свою армию, положившее конец 200-летней традиции, возможно, побудило непальцев искать работу в россии и других странах.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что среди пленных, которых Украина захватила на поле боя, наблюдается рост числа иностранных боевиков. По их словам, особенно распространены африканцы и непальцы.

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, организации, занимающейся распространением знаний о россии за рубежом, в настоящее время в россии обучается 35 000-37 000 африканских студентов.

"Ежегодно мы записываем около 6500 студентов из Африки на бесплатное обучение в россии", - сказал он.

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