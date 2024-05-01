Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР
Киев • УНН
Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".
Наемники из южно-азиатской страны массово бегут из оккупационной армии рф в связи с рядом причин, среди которых: невыплата обещанных денег, жестокое отношение полевых командиров, огромные потери в "мясных штурмах". Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ
Бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением московитских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также - невыплатой обещанных денег.
В то же время группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности, по данным ГУР, на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29328. Впрочем, результатов этот процесс не дает.
При этом, главари российской оккупационной армии в рапортах и докладах "наверх" объясняют дезертирство непальцев ерундой, - якобы "отбытие в родную страну из-за землетрясения".
ГУР отмечает, что попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно крайне трудно. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности.
Таким образом, желание заработать "легких" денег превратилось для непальских наемников в ловушку, безопасного выхода из которой не существует, резюмирует Главное управление разведки МО Украины.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что среди российской оккупационной армии растет уровень дезертирства: более 18 000 российских военнослужащих самовольно оставили службу в боевых частях Южного военного округа, в том числе около 12 000 из 8-й общевойсковой армии и 2 500 из 58-й общевойсковой армии.
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