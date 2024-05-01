З російської армії масово дезертирують непальські найманці - ГУР
Київ • УНН
Непальські найманці масово дезертирують з російської армії через невиплату обіцяних грошей, жорстоке поводження з боку командирів і величезні втрати в "м'ясних атаках".
Найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії рф у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у "м’ясних штурмах". Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
Найманці з Непалу масово дезертирують з армії рф
Втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 зс рф, спричинена величезними втратами у "м’ясних штурмах", жорстоким ставленням московитських польових командирів, включно із позасудовими стратами за відмову від виконання наказів йти на вірну смерть, а також ― невиплатою обіцяних грошей.
Водночас групи російських загарбників проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема, за даними ГУР, на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328. Втім результатів цей процес не дає.
При цьому, ватажки російської окупаційної армії у рапортах і доповідях "нагору" пояснюють дезертирство непальців нісенітницями, - буцімто "відбуття до рідної країни через землетрус".
ГУР зазначає, що потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки вкрай важко. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності.
Таким чином, бажання заробити "легких" грошей перетворилось для непальських найманців у пастку, безпечного виходу з якої не існує, резюмує Головне управління розвідки МО України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що еред російської окупаційної армії зростає рівень дезертирства: понад 18 000 російських військовослужбовців самовільно залишили службу в бойових частинах Південного військового округу, в тому числі близько 12 000 з 8-ї загальновійськової армії та 2 500 з 58-ї загальновійськової армії.