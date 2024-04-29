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Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства - ГУР

Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства - ГУР

Київ • УНН

 • 74551 перегляди

Серед російської окупаційної армії зростає рівень дезертирства: понад 18 000 російських військовослужбовців самовільно залишили службу в бойових частинах Південного військового округу, в тому числі близько 12 000 з 8-ї загальновійськової армії та 2 500 з 58-ї загальновійськової армії.

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.

Левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі це контрактники,

- йдеться у повідомленні.

У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.

Нагадаємо

Британська розвідка повідомляла про рекордне дезертирство 7400 мобілізованих російських солдатів з вересня 2022 року, з найбільшою кількістю випадків у московському регіоні.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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