Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства - ГУР
Київ • УНН
Серед російської окупаційної армії зростає рівень дезертирства: понад 18 000 російських військовослужбовців самовільно залишили службу в бойових частинах Південного військового округу, в тому числі близько 12 000 з 8-ї загальновійськової армії та 2 500 з 58-ї загальновійськової армії.
У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.
Левова частка - близько 12 тисяч утікачів - припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тисяч з них призвані москвою через мобілізацію. Решта 2 тисячі це контрактники,
У 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб.
Нагадаємо
Британська розвідка повідомляла про рекордне дезертирство 7400 мобілізованих російських солдатів з вересня 2022 року, з найбільшою кількістю випадків у московському регіоні.