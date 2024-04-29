Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР

В вооруженных формированиях южного военного округа оккупационной российской армии процветает дезертирство. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 тысяч российских военных.

Львиная доля - около 12 тысяч беглецов - приходится на 8-ю общевойсковую армию вс рф, которую враг постоянно задействует в боевых действиях на востоке Украины. Ориентировочно 10 тысяч из них призваны москвой через мобилизацию. Остальные 2 тысячи это контрактники, - говорится в сообщении.

В 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек.

Напомним

Британская разведка сообщала о рекордном дезертирстве 7400 мобилизованных российских солдат с сентября 2022 года, с наибольшим количеством случаев в московском регионе.