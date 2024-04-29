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Среди оккупационной армии россии растет уровень дезертирства - ГУР
Среди российской оккупационной армии растет уровень дезертирства: более 18 000 российских военнослужащих самовольно оставили службу в боевых частях Южного военного округа, в том числе около 12 000 из 8-й общевойсковой армии и 2 500 из 58-й общевойсковой армии.
Увеличение количества пострадавших от обстрелов рф среди гражданских: в британской разведке рассказали о причинах
Количество жертв среди гражданского населения от российских обстрелов в марте 2024 года было на 20% выше, чем в феврале, из-за увеличения количества скоординированных российских ударов по объектам критической инфраструктуры и применения противником авиационных боеприпасов.
Дефицит электроэнергии сохраняется в отдельные часы, потребление падает из-за потепления - Укрэнерго
Энергосистема Украины остается дефицитной в определенные часы из-за повреждений от российских ракетных ударов.
В Минагрополитики подтвердили: поляки разблокировали границу, но переговоры продолжатся 7 мая
Польские протестующие разблокировали границу с Украиной после переговоров, а следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая.
В ЕС и США выразили обеспокоенность по поводу криминализации однополых отношений в Ираке
ЕС и США выразили обеспокоенность новым законом Ирака, криминализирующим ЛГБТК+ отношения до 15 лет заключения, раскритиковав его как угрозу правам и свободам человека.
Рано говорить о том, что рф может открыть новые линии фронта, особенно на севере - Синегубов
По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, пока рано говорить о том, что россия может открыть новые линии фронта на севере, несмотря на наращивание и перегруппировку войск противника на харьковском направлении.
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей
Поезд, следовавший из Фирмини в Лион, столкнулся с камнями из-за проседания склона, вызванного сильными дождями, в результате чего были эвакуированы около 200 пассажиров, два человека получили незначительные травмы.
Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения
Во время попыток незаконного пересечения границы погибло более 30 человек, большинство из которых утонули в горной реке, причем некоторые смерти также произошли в отдаленных горных районах.
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей
Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно
Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.