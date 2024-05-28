Африканцы по 2200 долларов: рф активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины

россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины, в частности речь идет о живой силе из центральной Африки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.

Государство-агрессор россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины: речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны россии - говорится в сообщении.

Добавим

В ГУР сообщают, что наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.

Кроме того, в разведке напомнили, что ранее наемники из Непала, завербованные москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.